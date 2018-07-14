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Лэмпард хочет приобрести в «Дерби Каунти» защитника «Манчестер Юнайтед»
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Лэмпард хочет приобрести в «Дерби Каунти» защитника «Манчестер Юнайтед» 

SPORT24.ru 1 час назад
Новый главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард хочет видеть в своей команде защитника «Манчестер Юнайтед» и юношеской сборной Англии (до 20 лет) Деметри Митчелла. Об этом сообщает The Sun.
21-летний Митчелл сезон-2017/18 провел в шотландском «Хартс», где выступал на правах аренды. На счету игрока 7 матчей в шотландской Премьер-Лиге.
Лэмпард надеется переманить Митчелла в «Дерби Каунти», предложив ему постоянную игровую практику. Как утверждает источник, речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.
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