Лэмпард хочет приобрести в «Дерби Каунти» защитника «Манчестер Юнайтед» 

Новый главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард хочет видеть в своей команде защитника «Манчестер Юнайтед» и юношеской сборной Англии (до 20 лет) Деметри Митчелла. Об этом сообщает The Sun.
21-летний Митчелл сезон-2017/18 провел в шотландском «Хартс», где выступал на правах аренды. На счету игрока 7 матчей в шотландской Премьер-Лиге.
Лэмпард надеется переманить Митчелла в «Дерби Каунти», предложив ему постоянную игровую практику. Как утверждает источник, речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.