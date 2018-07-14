Лэмпард хочет приобрести в «Дерби Каунти» защитника «Манчестер Юнайтед»

21-летний Митчелл сезон-2017/18 провел в шотландском «Хартс», где выступал на правах аренды. На счету игрока 7 матчей в шотландской Премьер-Лиге.

Лэмпард надеется переманить Митчелла в «Дерби Каунти», предложив ему постоянную игровую практику. Как утверждает источник, речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.