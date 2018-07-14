Динияр Билялетдинов дал прогноз на матч Хорватия — Франция

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов в беседе с телеканалом «Звезда» дал прогноз на финальный матч Хорватия — Франция в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В финале я буду болеть за Францию, у них есть опыт решающей встречи два года назад на домашнем Евро против Португалии. Хорваты провели три матча с дополнительным временем, это должно сказаться», — заявил он.

По его словам, французы будут фаворитами, но возможно всё, поскольку Хорватия — упрямая команда с большим количеством звёзд европейского уровня.

Со своей стороны, футбольный эксперт Алексей Стрепетов в беседе с Пятым каналом заявил, что Франция играет наступательно, у неё аккуратно прошёл групповой турнир.

«После этого они, конечно, должны побороться за чемпионство. Сборная Хорватии показала свой характер и мастерство. Но всё же я отдаю предпочтение французам», — отметил эксперт.