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Динияр Билялетдинов дал прогноз на матч Хорватия — Франция
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Динияр Билялетдинов дал прогноз на матч Хорватия — Франция 

RT на русском 10 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов в беседе с телеканалом «Звезда» дал прогноз на финальный матч Хорватия — Франция в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.
«В финале я буду болеть за Францию, у них есть опыт решающей встречи два года назад на домашнем Евро против Португалии. Хорваты провели три матча с дополнительным временем, это должно сказаться», — заявил он.
По его словам, французы будут фаворитами, но возможно всё, поскольку Хорватия — упрямая команда с большим количеством звёзд европейского уровня.
Со своей стороны, футбольный эксперт Алексей Стрепетов в беседе с Пятым каналом заявил, что Франция играет наступательно, у неё аккуратно прошёл групповой турнир.
«После этого они, конечно, должны побороться за чемпионство. Сборная Хорватии показала свой характер и мастерство. Но всё же я отдаю предпочтение французам», — отметил эксперт.
Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили предположил, каким будет финальный матч ЧМ-2018.
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