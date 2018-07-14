Сегодня в испанской Барселоне российские ватерполистки матчем первого тура группового этапа против команды Турции начнут выступление на чемпионате Европы.
В женском турнире принимают участие 12 команд, которые разбиты на две группы. Сборная России в группе В 14 июля сыграет с соперницами из Турции, 15 июля — Сербии, 17 июля — Германии, 19 июля — Венгрии, 21 июля — Испании. Группу А составили команды Нидерландов, Италии, Греции, Хорватии, Франции и Израиля.
По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала, матчи этой стадии запланированы на 23 июля. Полуфиналы состоятся 25 июля, решающие встречи — 27 июля. Здесь также будут разыграны все места, включая 11-е.
Россиянки также пробились на европейское первенство по итогам предыдущего чемпионата в Белграде, где они заняли шестое место. В Барселоне выступят вратари Анна Карнаух, Анастасия Верхоглядова, центральные нападающие Анна Тимофеева, Анастасия Симанович, центральные защитники Мария Борисова, Вероника Вахитова, Наталья Чурзина, подвижные нападающие Алена Сержантова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Дарья Рыжкова, Эльвина Каримова, Ольга Горбунова.
Россиянки вправе претендовать на медали, учитывая, что женская команда страны стала третьей на чемпионате мира 2017 года, Олимпийских играх 2016 года, а также в Мировой лиге 2017 и 2018 годов.
Чемпионат Европы пройдет в бассейне «Бернат Пикорнелль», расположенном в олимпийском комплексе на холме Монтжуик в Барселоне.
Начало матча Россия — Турция в 18:00 мск.