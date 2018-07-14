ЧЕ-2018 по водному поло. Женщины. Групповой этап. Россия — Турция (прямая видеотрансляция)

Сегодня в испанской Барселоне российские ватерполистки матчем первого тура группового этапа против команды Турции начнут выступление на чемпионате Европы.

В женском турнире принимают участие 12 команд, которые разбиты на две группы. Сборная России в группе В 14 июля сыграет с соперницами из Турции, 15 июля — Сербии, 17 июля — Германии, 19 июля — Венгрии, 21 июля — Испании. Группу А составили команды Нидерландов, Италии, Греции, Хорватии, Франции и Израиля.

По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала, матчи этой стадии запланированы на 23 июля. Полуфиналы состоятся 25 июля, решающие встречи — 27 июля. Здесь также будут разыграны все места, включая 11-е.

Россиянки вправе претендовать на медали, учитывая, что женская команда страны стала третьей на чемпионате мира 2017 года, Олимпийских играх 2016 года, а также в Мировой лиге 2017 и 2018 годов.

Чемпионат Европы пройдет в бассейне «Бернат Пикорнелль», расположенном в олимпийском комплексе на холме Монтжуик в Барселоне.

Начало матча Россия — Турция в 18:00 мск.