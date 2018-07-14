Далич сравнил сборную Хорватии по футболу на ЧМ-2018 с большой дружной семьей

МОСКВА, 14 июля. / ТАСС /. Сборная Хорватии по футболу во время чемпионата мира похожа на большую семью, в которой царит доверительная и дружественная атмосфера. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер хорватской команды Златко Далич

Сборная Хорватии в воскресенье сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира. Матч состоится на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск.

"Мы здесь одна большая семья, наши отношения строятся на уважении и доверии. Я хочу быть их другом всегда, такие отношения очень важны, ведь мы собрались в этой команде совсем ненадолго", — сказал Далич.

Тренер отметил, что пока не задумывался о предматчевой мотивационной речи. «Посмотрим, что я скажу, пока не задумываюсь о речах, которые должен произнести. Уверен, что найду вдохновение перед игрой, но я не сижу и не пишу речь перед матчем, нам просто нужно выложиться еще больше, мы хотим принести радость всем. Если бы я и хотел что-то особенное сказать, то все равно бы вам об этом не сообщил», — с улыбкой заметил Далич.

"Мы приехали сюда, чтобы насладиться игрой, пришел тот момент, чтобы весь мир болел за нас. Мы будем наслаждаться футболом и выложимся для победы на все сто. Я очень горжусь своей командой, не важно, кто находится перед ней. Даст бог, завтра мы победим", — заключил Далич.