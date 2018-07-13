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Мартинес сравнил матч за третье место ЧМ-2018 Бельгия — Англия со встречей между командами на групповом этапе
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Мартинес сравнил матч за третье место ЧМ-2018 Бельгия — Англия со встречей между командами на групповом этапе 

RT на русском 17 часов назад
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес сравнил предстоящий матч за третье место чемпионата мира 2018 против Англии со встречей с этой же командой на групповом этапе турнира.
«Тактически игра будет такой же. Есть ясность, как Англия добилась успеха. Они мобильны, плотно играют, Кейн и Варди готовы в любой момент забить. Мы должны быть сконцентрированы, нейтрализовать их сильные стороны при схеме 5-3-2. Игра может быть иной, но роли те же. Все, кто выйдут на поле, должны быть в идеальной форме. Я понимаю, что у Англии на сутки меньше было времени на отдых, и они будут думать, как с этим справиться. Но и мы тоже должны думать об этом, потому что это седьмой матч за короткий срок», — сказал Мартинес на пресс-конференции.
Ранее он заявил, что сборная Бельгии хочет вдохновлять следующие поколения.
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