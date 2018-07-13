Мартинес сравнил матч за третье место ЧМ-2018 Бельгия — Англия со встречей между командами на групповом этапе

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес сравнил предстоящий матч за третье место чемпионата мира 2018 против Англии со встречей с этой же командой на групповом этапе турнира.

«Тактически игра будет такой же. Есть ясность, как Англия добилась успеха. Они мобильны, плотно играют, Кейн и Варди готовы в любой момент забить. Мы должны быть сконцентрированы, нейтрализовать их сильные стороны при схеме 5-3-2. Игра может быть иной, но роли те же. Все, кто выйдут на поле, должны быть в идеальной форме. Я понимаю, что у Англии на сутки меньше было времени на отдых, и они будут думать, как с этим справиться. Но и мы тоже должны думать об этом, потому что это седьмой матч за короткий срок», — сказал Мартинес на пресс-конференции.

Ранее он заявил, что сборная Бельгии хочет вдохновлять следующие поколения.