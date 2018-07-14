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Мендьета: Роналду понадобится много времени для адаптации в Серии А
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Мендьета: Роналду понадобится много времени для адаптации в Серии А 

LiveSport.Ru 40 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Экс-полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета выразил мнение, что Криштиану Роналду будет непросто адаптироваться в чемпионате Италии.
«Какие советы? Да ну, что вы! Это он бы лучше дал мне совет. Чемпионат Италии сложный. Роналду потребуется много времени, чтобы адаптироваться к нему. Как игроку, который привык к успеху везде и сразу, ему потребуется терпение. А еще — и клубу с его фанатами», — цитирует Мендьету Sport24.
«Но я уверен, что он будет успешен там, как в Манчестере и Мадриде», — резюмировал испанец.
Напомним, ранее сообщалось о том, что перед отъездом в Италию Роналду выплатит18,8 миллионов евро по налоговому делу.
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