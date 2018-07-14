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Чемпион мира 2002 года Жилберту Силва провел мастер-класс для победителей «Кожаного мяча»
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Чемпион мира 2002 года Жилберту Силва провел мастер-класс для победителей «Кожаного мяча» 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2002 года Жилберту Силва провел мастер-класс для игроков псковской команды «Стрела», которые стали победителями Всероссийских соревнований по футболу среди детских команд «Кожаный мяч». Мероприятие прошло в субботу на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Мастер-класс продолжался час, в течение которого Силва делился с юными футболистами секретами обработки и ведения мяча, паса и ударов по воротам. Тренировка завершилась продолжительной автограф-и фотосессией.
"Ребята выложились на все сто процентов, показали хорошую игру, мне они очень понравились. Они могут стать примером для своих сверстников, парням нужно и дальше много тренироваться", — отметил Силва.
Игроки «Стрелы» получили возможность выполнить роль подающих мячи в финале чемпионата мира. Матч пройдет 15 июля на столичном стадионе «Лужники», в нем сыграют сборные Франции и Хорватии.
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