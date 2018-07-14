Марина Грановская: «Ждем, что Сарри привнесет свою футбольную философию в „Челси“

— Мы рады приветствовать Маурицио Сарри и ждем, что он привнесет свою футбольную философию в «Челси», — цитирует директора официальный сайт клуба. — Его «Наполи» был одной из самых зрелищных команд Европы с впечатляющим атакующим футболом и динамикой. Под его руководством игроки «Наполи» существенно прибавили. У него есть большой опыт в серии А и Лиге чемпионов, и мы знаем, с каким удовольствием он получает шанс испытать себя в премьер-лиге.

59-летний специалист заменил на этом посту Антонио Конте. Детали контракта не разглашаются. До этого сообщалось, что неаполитанский клуб требует компенсацию за специалиста, несмотря на увольнение, так как он все еще находился на контракте.

В прошлом сезоне «Наполи» вместе с Сарри стал вторым в чемпионате Италии. Он работал с командой на протяжении трех лет.