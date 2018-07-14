Кто лучше чеканит? — корреспонденты RT соревнуются во владении мячом

За время ЧМ-2018 корреспонденты RT побывали во всех российских городах, принимающих турнир. Пришло время узнать, как сами журналисты владеют мячом. Кто из корреспондентов стал победителем — в материале RT.