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Кто лучше чеканит? — корреспонденты RT соревнуются во владении мячом
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Кто лучше чеканит? — корреспонденты RT соревнуются во владении мячом 

RT на русском 33 минуты назад
За время ЧМ-2018 корреспонденты RT побывали во всех российских городах, принимающих турнир. Пришло время узнать, как сами журналисты владеют мячом. Кто из корреспондентов стал победителем — в материале RT.
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