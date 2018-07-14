Далич: У нас есть небольшие травмы и мелкие проблемы

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о готовности команды к финалу чемпионата мира-2018, в котором соперником «клетчатых» станет сборная Франции.

«Завтра — финал чемпионат мира. Футболисты знают, что это такое. Они всегда говорят мне, если не на 100 процентов готовы. У нас доверительные отношения. Любой может сказать: «Я не готов сыграть в финале, я его пропущу». Если почувствуют, что не смогут принести максимальную пользу.

Мы не настаиваем на тренировках. Нам вообще нечего тренировать. Нужно расслабиться, отдохнуть, освежиться. У нас есть небольшие травмы и мелкие проблемы. Но, надеюсь, нам удастся все это преодолеть. Если нет — у нас есть прекрасные футболисты на скамейке запасных, которые рвутся в бой. Я не переживаю по этому поводу», — приводит слова Далича «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».