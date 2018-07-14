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Лучшим в России признали Клуб молодых семей Вологды
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Лучшим в России признали Клуб молодых семей Вологды 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
«За раскрытие секрета семейного счастья» Клуб молодых семей Вологды получил Гран-при Всероссийского конкурса деятельности клубов молодых семей. Он прошел в Ярославской области с 9 по 14 июля.
«Это высокая награда для нас, к которой мы упорно шли. Отдельное спасибо нашему Оргкомитету и нашим семьям, которые отстояли во всех конкурсах и сделали все отлично. Мы вологжане, и мы семья!», — говорит директор МЦ «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.
За победу в пяти номинациях боролись 22 команды. Все команды презентовали свою деятельность выступлением и видео-визиткой. На суд жюри участники также представили социальные ролики, рассказывающие о деятельности их клуба.
Вместе с Гран-при вологжане получили благодарственное письмо от Национальной родительской ассоциации. Сейчас победители направляются домой. Новый сезон в клубе стартует в сентябре, свои двери откроют семь филиалов по всей Вологде.
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