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Модрич: приятно, что Джокович поддерживает сборную Хорватии
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Модрич: приятно, что Джокович поддерживает сборную Хорватии 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич пожелал всяческих успехов сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.
В пятницу, 13 июля, 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» не успел закончить полуфинальный матч Уимблдона с испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча была перенесена на 14 июля после того, как Новак повёл со счётом 2:1 по сетам.
«Мы смотрели матч Джоковича в массажном зале. К сожалению, не успели досмотреть его игру с Надалем. Мы будем следить за ним дальше. Приятно, что он наш болельщик, и мы тоже желаем ему всяческих успехов», — передаёт слова Модрича корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Завтра, 15 июля, сборная Хорватии проведёт финальную игру чемпионата мира по футболу с командой Франции. Матч, который пройдёт на стадионе «Лужники», начнётся в 18:00 мск.
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