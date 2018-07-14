Модрич: приятно, что Джокович поддерживает сборную Хорватии

В пятницу, 13 июля, 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» не успел закончить полуфинальный матч Уимблдона с испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча была перенесена на 14 июля после того, как Новак повёл со счётом 2:1 по сетам.

«Мы смотрели матч Джоковича в массажном зале. К сожалению, не успели досмотреть его игру с Надалем. Мы будем следить за ним дальше. Приятно, что он наш болельщик, и мы тоже желаем ему всяческих успехов», — передаёт слова Модрича корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова

Завтра, 15 июля, сборная Хорватии проведёт финальную игру чемпионата мира по футболу с командой Франции. Матч, который пройдёт на стадионе «Лужники», начнётся в 18:00 мск.