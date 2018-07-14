На фасаде дома по Ново-Садовой увековечат победу России над сборной Испании 

На фасаде нарисовали известный жест тренера российской сборной Станислава Черчесова
В Самаре появится новое граффити. На фасаде дома №369 по Ново-Садовой увековечат исторический прорыв сборной России по футболу в 1/8 финала ЧМ-2018. Об этом сообщили представители фонда капитального ремонта в соцсетях.
— Заказчиком проекта выступил Фонд капитального ремонта Самарской области. Средства на осуществление проекта выделили меценаты, — рассказали в фонде капремонта.
Какие еще граффити, посвященные ЧМ, появились в Самаре, читайте в материале 63.ru. Полюбоваться арт-произведениями в живую можно по адресам:
Ново-Садовая, 349;Демократическая, 11 и 37;Максима Горького, 131;Симферопольская, 24;5-й квартал (Красная Глинка), 3а;мост на въезде в город, ул. Демократическая.