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Бывальцев: пока не знаю, в каком физическом состоянии нахожусь
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Бывальцев: пока не знаю, в каком физическом состоянии нахожусь 

Чемпионат.com 4 часа назад
Нападающий СКА Алексей Бывальцев рассказал о прошедшем отпуске и подготовке к новому сезону в составе питерского «СКА».
«После Копенгагена поехал с женой в Париж на три дня, потом приехали домой, побыли немного с родственниками. Потом отдохнул на Мальдивах, приехал, начал тренироваться, готовиться к сезону. Всё как обычно.
Пока не знаю, какое у меня физическое состояние. Нормальное, но не на пике. Ещё рано, первая игра только 1 сентября. Пока всё хорошо в Петербурге, посмотрел базу «Хоккейный город», всё классно. Город шикарный», — передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В минувшем сезоне Бывальцев выступал в составе «Амура», за который провёл 61 матч и набрал 43 (19+24) очка.
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