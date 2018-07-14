Бывальцев: пока не знаю, в каком физическом состоянии нахожусь

Нападающий СКА Алексей Бывальцев рассказал о прошедшем отпуске и подготовке к новому сезону в составе питерского «СКА».

«После Копенгагена поехал с женой в Париж на три дня, потом приехали домой, побыли немного с родственниками. Потом отдохнул на Мальдивах, приехал, начал тренироваться, готовиться к сезону. Всё как обычно.

Пока не знаю, какое у меня физическое состояние. Нормальное, но не на пике. Ещё рано, первая игра только 1 сентября. Пока всё хорошо в Петербурге, посмотрел базу «Хоккейный город», всё классно. Город шикарный», — передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова