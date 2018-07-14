Жилберту Силва: сборная России удивила весь футбольный мир своей игрой на чемпионате мира

МОСКВА, 14 июля. / ТАСС /. Выступление сборной России на домашнем чемпионате мира удивило весь футбольный мир. Таким мнением с журналистами поделился чемпион мира 2002 года в составе команды Бразилии Жилберту Силва

Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, добившись лучшего результата в новейшей истории на мировых первенствах. В матче 1/4 финала российские футболисты в серии пенальти проиграли хорватам. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), проиграв уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у испанцев в серии пенальти.

"Сборная России удивила всех, весь футбольный мир, показала очень хороший результат. Я приезжал в Россию до начала чемпионата мира, и судя по тому, что я видел, читал в газетах и наблюдал по телевидению, никто не думал даже о выходе из группы. Показанный результат важен для страны, для подрастающего поколения, которое будет воодушевляться, видя игру главной команды. Прекрасно, что вся страна сплотилась вокруг команды и поддерживала ее", — заявил Силва.

"Россия меня очень поразила, я впечатлен тем, что я здесь увидел. Очень понравилась организация, все замечательно", — добавил он.

В финале чемпионата мира сыграют команды Франции и Хорватии, матч пройдет 15 июля на столичном стадионе «Лужники». «Прогнозы давать нельзя, в финале может произойти все, что угодно, — отметил Силва. — Хорватам будет очень тяжело, учитывая их три игры с дополнительным временем, но, с другой стороны, в решающем матче игроки забывают про усталость, полагаются на свое мастерство и играют со всем рвением, гордостью и страстью. Французы же сделали то, что должны были сделать, хоть и не показали яркой и красивой игры».

По ходу турнира нападающий сборной Бразилии Неймар подвергался критике за затяжки времени во время игр и симуляции. Бразильская команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла бельгийцам со счетом 1:2. «Я понимаю критику в адрес Неймара, большое имя всегда привлекает интерес. Он молодой растущий игрок, думаю, он переосмыслит свою игру и все будет хорошо, опыт этого чемпионата мира поможет стать ему сильнее, развиваться и сыграть на следующем турнире в лучшей форме», — поделился своим мнением Силва.