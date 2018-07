Гонщики «Формулы-1» получили карточки как в FIFA 18, Сироткин — не худший

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был бы самым сильным гонщиком чемпионата мира в «Формуле-1», если бы оценка производилась аналогично футбольному симулятору FIFA 18. В Инстаграме Racing Designs для каждого гонщика созданы карточки, подобные тем, что используются для футболистов в FIFA 18. Они оценивают мастерство, опыт и потенциал пилота, а также его машины.

Максимальный рейтинг 92 имеет Хэмилтон, всего одно очко ему уступает пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо , опережающий на очко своего партнера по команде Макса Ферстаппена

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин , занимающий последнее место в общем зачете чемпионата мира, имеет 65 очков, опережая на 5 баллов своего партнера по команде Лэнса Стролла, который оказался самым слабым гонщиком пелотона. Сироткин также опередил Маркуса Эрикссона из «Заубера», у которого 63 очка.

Mercedes have dominated in the hybrid era, but haven't looked as strong so far this season, with Red Bull and Ferrari challenging them closely. Reliability has also been an issue, neither car finished in Austria. Do you think that they can win the constructors title? Comment MERCEDES letter by letter for a reward! You don't have to be first, just do it.

Публикация от RacingDesigns 💥 (@racingdesigns) 2 Июл 2018 в 10:35 PDT It's been a horrible start to the season for Williams, a team who have been battling for podiums over the past few years. Their lineup is the least experienced, and the car isn't there. Sirotkin has been unlucky, but the car just hasn't been there. Comment WILLIAMS letter by letter for a reward! You don't have to be first, just do it.

