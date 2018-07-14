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Дэйли Блинд может вернуться в «Аякс» из Манчестера
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Дэйли Блинд может вернуться в «Аякс» из Манчестера 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Игрок обороны футбольной сборной Голландии и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд может вернуться в амстердамский «Аякс». По сообщению инсайдера из стана «МЮ» клубы уже согласовали трансфер 28-летнего голландца.
Напомним, что Блинд перешел в стан «дьяволов» из «Аякса» за 15,6 млн евро, его стоимость за это время почти не изменилась: голландцы готовы заплатить за защитника 16 млн евро. Впрочем, в случае выполнения некоторых дополнительных условий сумма трансфера может вырасти до 20 млн евро.
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