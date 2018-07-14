Сергей Брызгалов: «Надеюсь, в этом сезоне „Уралу“ удастся попасть в еврокубки»

Защитник Сергей Брызгалов , который ранее стал игроком «Урала», рассказал о своей физической форме. В начале июля 25-летний россиянин покинул «Анжи» в связи с истечением контракта.

— Физическое состояние? Так как после прошлого сезона у меня закончился контракт с «Анжи», шли переговоры, поэтому отпуск немного затянулся. Я тренировался самостоятельно, — цитирует официальный сайт клуба Брызгалова. — Но эта работа не сравнится с той, когда работаешь с командой. Поэтому сейчас набираю кондиции. Иногда больше работаю с тренером по физической подготовке. Думаю, меня и всю команду к началу сезона тренерский штаб подведет в оптимальном физическом состоянии.