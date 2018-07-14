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«Бордо» имел возможность приобрести Ракитича за 360 тысяч евро
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«Бордо» имел возможность приобрести Ракитича за 360 тысяч евро 

SPORT24.ru 4 часа назад
Агент Миладин Килип рассказал, что нынешнего полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича отказался приобрести «Бордо». Тогда футболисту было 17 лет.
«Я спросил у «Бордо». Нужен ли им универсальный полузащитник, который чрезвычайно трудоспособен. В клубе мне ответили, что у них уже достаточно молодых игроков. В то время стоимость Ракитича составляла 360 тысяч евро», — приводит слова агента L’Equipe.
Нынешняя стоимость Ракитича оценивается в 50 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании 35 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.
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