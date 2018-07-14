Ещё
Основатель Межнациональной хоккейной лиги Черенков скончался на 82-м году жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё
Открыт счет в матче Бельгия – Англия
Открыт счет в матче Бельгия – Англия

Основатель Межнациональной хоккейной лиги Черенков скончался на 82-м году жизни 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший советский хоккеист, заслуженный тренер СССР, основатель и президент Межнациональной хоккейной лиги Роберт Черенков скончался в ночь на 14 июля на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его сын, бывший судья Александр Черенков.
Воспитанник ЦДСА, двукратный серебряный призер чемпионата СССР в составе московского «Динамо» Черенков приводил к золоту молодежную сборную СССР на чемпионате мира 1989 года. В 1992 году был начальником хоккейной Объединенной команды на Олимпийских играх в Альбервилле. Был вице-президентом Федерации хоккея СССР и главой тренерского совета (1990-1992). В 1992-1996 годах — основатель и президент Межнациональной хоккейной лиги.
"К сожалению, это случилось сегодня ночью. Он был после болезни, умер от инфаркта. В понедельник, в районе 13 часов на Ваганьковском кладбище в церкви будет его отпевание и там же похороны", — сказал Черенков.
ТАСС: последние новости
Собор по вопросу "екатеринбургских" останков соберется через два года Азар и де Брюйне вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч за третье место ЧМ Ба: Дешам способен повторить успех 1998 года и стать двукратным чемпионом мира по футболу
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА вынес вердикт англичанам7
ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды79
Врач обманул парализованную российскую чемпионку18
Бразильского журналиста выставили из отеля в Москве4
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение