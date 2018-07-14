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В Новосибирске появился Дом болельщиков хоккейной «Сибири»
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В Новосибирске появился Дом болельщиков хоккейной «Сибири» 

sibnovosti.ru 4 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
В микрорайоне Щ Советского района Новосибирска торжественно открыли так называемый Дом болельщиков хоккейной команды «Сибирь». Управляющая компания поддержала инициативу старшего по дому, страстного болельщика Дмитирия Казанцева и сначала фасады пятиэтажной хрущевки в ходе капитального ремонта перекрасили в клубные цвета. Сегодня на торце дома появилась фигура хоккеиста и эмблема клуба.
Подъезды переименовали в сектора, по аналогии с домашним стадионом команды, украсили клубной символикой лавочки, даже номерные таблички на доме выполнены в форме хоккейного свитера. На церемонию открытия приехали десятки фанатов, одетых в клубные майки. Предварительно они прошли маршем по улицам микрорайона, неся флаги и транспаранты. Колонну возглавлял клубный талисман «Злой снеговик», без которого не обходится ни один матч «Сибири».
«Таких домов нет не только в КХЛ, я думаю, их нет и в России. Я думаю, это новый тренд выражения болельщиками своих чувств, тренд выражения болельщиками своей поддержки своему клубу. Такой дом — это еще один стимул для нашей хоккейной дружины побеждать», — считает директор ФГУП «ЖКХ ННЦ» Виталий Михеев.
Дмитрий Казанцев рассказал Sibnovosti.ru, что на изготовление табличек и настенных эмблем у него ушел месяц. Болельщик на это свои деньги, но сколько — уточнить затруднился.
«Я не считал. Здесь речь не идет о деньгах. Есть у человека цель, ты идешь к ней, делаешь, и деньги здесь не являются каким-то критерием», — заявил он.
По словам господина Казанцева, на этом оформление дома не закончится и на стенах и придомовой территории возможно появление новых символов хоккейной команды «Сибирь».
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