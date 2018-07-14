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Топ-3 завышенных коэффициента на финал ЧМ-2018
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Топ-3 завышенных коэффициента на финал ЧМ-2018 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Волею случая редакция LiveSport.Ru снова составляет топ коэффициентов на матч с участием сборной Хорватии. Первая попытка была комом, но все-таки принесла свои плоды — коэффициенты, размером 2,38, просто так на дороге не валяются. Поэтому мы продолжаем поиски «валуйных» кэфов и делимся находками с Вами.
Ставка №1  Исход: «ТМ 2,5 + меньше 10 угловых» Коэффициент: 2,30  Аргументация довольно простая: сборная Хорватии сыграла три матча с дополнительным временем, а Французы ни одного. Златко Далич и так доказал, что держится практичной стороны — более прагматичного футбола.
После испытания тремя овертаймами от наставника «пламенных» и ждать больше нечего, как только экономии сил и разумного их расчета.
По угловым. Сборная Хорватии входит в топ-8 команд турнира в России по среднему числу корнеров за матч. Обычно команда Златко Далича за одну игру делает 5,67 подач с угла поля. В крайнем поединке против англичан в основное время у нее было 5 угловых.
Но, как мы уже сказали, не стоит ждать от хорватов открытой игры. Они сами будут гасить по аутам. Кабы не было такого, что сборная Франции, которая до финала в среднем подавала всего 3,17 угловых за матч, перескакала «клетчатых» гостей.
Ставка №2  Исход: «Меньше 10 угловых и 4-6 карточек» Коэффициент: 3,40  Первая часть этой ставки уже аргументирована выше — мы сходимся на мысли, что много угловых быть не должно. А вот касательно карточек есть некоторые сомнения.
Сомнение статистическое. Подопечные Златко Далича ближе к финалу начали затачивать шипы на бутсах и подбирать более плотные щитки. С каждым матчем хорваты нарушают все больше. До финала среднее количество фолов «пламенных» остановилось на отметке 16,5.
Это четвертый показатель среди всех команд турнира. При этом «шашечные» получали за игру 2,33 желтых карточки. Но Франция «выхватывала» от рэфа только 1,67 «горчичника» за матч.
При этом преимущественно рефери наказывал «Ле Блё» в конце поединка. Так что вполне может не «накопиться» такое количество обоюдных наказаний. Вся надежда на Питану с его средним показателем в 4,3 желтых карточки за матч.
Сомнение логическое. Логика такова: мы ожидаем от хорватов позиционной обороны, основу которой составляет грамотное расположение на футбольном поле. Следовательно, необходимость грубо фолить пропадает.
Однако эти сомнения мы бьем простой фразой — «это финал»! Нервы будут на пределе у игроков обеих команд. А такие провокаторы, как Манджукич, могут плохо подействовать на сдержанность Канте и компании.
Ставка №3  Исход: «Франция выиграет 1:0, 2:0 или 2:1» Коэффициент: 2,50  Мы считаем, что дополнительного времени не будет. Равно как и большого разрыва в счете. Хорваты умеют обороняться — доказано групповым этапом. Если кто запамятовал, напомним — «шашечные» ни разу не потеряли очки и пропустили всего один гол.
С другой стороны — Франция, которая за групповой раунд забила всего три гола. Правда, «Ле Блё» сильно набрали по ходу турнира. По задумке сценариста (читай, Дешама), к финалу должен быть пик.
Но все же пять из шести матчей на турнире в России сборная Франции выиграла с разницей в один мяч. А шестой — с разницей в два мяча.
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