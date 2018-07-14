Тренер Хорватии Далич: мы хотим насладиться футболом в финале

Наставник футбольной сборной Хорватии Златко Далич вместе со своими подопечными провел последнюю открытую тренировку на чемпионате мира и встретился с журналистами. Он заявил, что не переживает за физическое состояние игроков перед финалом против команды Франции.

"Завтра финал чемпионата мира, и все наши игроки знают, что это такое, — цитирует Далича РИА Новости . — Мне нравится, что игроки сами говорят, когда чувствуют, что они не готовы на 100%. Все знают, что поставлено на карту, но если какой-то игрок чувствует, что не сможет выложиться из-за состояния, он скажет об этом".

"Надеюсь, что нам получится все преодолеть и что все футболисты смогут сыграть, а если нет, то у нас есть прекрасные игроки на скамейке запасных, поэтому я не переживаю за состояние своих игроков", — сказал Далич.

"Я не особенно уделяю внимание статистике и традициям, традиции существуют для того, чтобы их ломать, — отметил тренер «клетчатых». — Мы намерены насладиться финалом, нам не особо важно, кто будет нашим соперником. Пришел момент, когда мир увидит, как играет Хорватия. Мы хотим, чтобы весь мир болел за нас. Ведь мы заслужили этот финал".

Говоря о ситуации в команде, Далич отметил, что его отношения с коллективом строятся на доверии: «Я хочу быть их другом, хотя именно я принимаю решения. Но я не принимаю ни одного решения, не пообщавшись с игроками. Не знаю, сработает ли такое отношение в долгосрочной перспективе — посмотрим. Но доверительные отношения особенно важны, потому что мы собираемся в сборной ненадолго».

"Наш самый сложный матч был в 1/8 финала [со сборной Дании, — прим. ред.]. До той игры я сказал, что все 9 очков на групповом этапе ничего не будут значить, если мы проиграем. Сейчас давления нет, и я не буду оказывать давление на игроков. Весь мир будет следить за этим матче. Нам не надо зажиматься и зацикливаться на чем-то второстепенном", — сказал Далич.

"Это самый важный момент в нашей жизни. Это самый главный матч для всего хорватского народа. Если мы потерпим неудачу, то мы хотим сделать это с достоинством. Если мы завоюем кубок, то никто не будет испытывать большую гордость, чем мы", — заключил тренер.