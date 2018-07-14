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Защитник СКА Дыбленко: «Надеюсь сыграть на Олимпиаде-2020»
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Защитник СКА Дыбленко: «Надеюсь сыграть на Олимпиаде-2020» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Защитник СКА Ярослав Дыбленко признался, что не жалеет ни о решении вернуться в КХЛ, ни о времени, проведенном в НХЛ. Также игрок рассказал о своих амбициях.
«Над решением вернуться в Россию долго не думал. Поступило хорошее предложение от СКА, обговорил все с семьей и приехал в Петербург. Инициатива расторгнуть контракт с «Нью-Джерси» исходила от меня. За год в Северной Америке было много плюсов — прибавил в игре в меньшинстве, познакомился с другим менталитетом, посмотрел США и Канаду. Понял, в чем мне нужно прибавлять, а в чем я уже хорош. Привез только позитивные впечатления.
В Ледовом самая крутая атмосфера. Всегда приятно здесь было играть, таких болельщиков мало где найдешь. Мой контракт рассчитан на четыре года, надеюсь попасть на Олимпиаду-2020. Все хоккеисты стремятся в сборную, но я не сказал бы, что из СКА попасть туда будет проще. Талантливые ребята играют по всей России», — передает слова Дыбленко корреспондент Sport24.ru.
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