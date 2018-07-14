Жители и гости Таллинна попытались определить победителя ЧМ по футболу

За крупнейшим спортивным событием года следят очень многие эстоноземельцы и иностранцы, и они с удовольствием поделились своим мнением о возможном победителе.

Главный поединок в борьбе за Кубок мира состоится в воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники», стартовый свисток будет дан в 18:00 по эстонскому времени.

Площадь Свободы превратилась в фан-зону сборной России>>

Сборная Хорватии в полуфинальном матче в дополнительное время обыграла англичан (со счетом 2:1), а Франция в своем полуфинале с минимальным счетом одолела Бельгию. На пути в 1/2 финала хорваты остановили хозяев — сборную России, обыграв ее в серии послематчевых пенальти.