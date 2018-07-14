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Крытую ледовую арену планируют построить в Серпухове
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Крытую ледовую арену планируют построить в Серпухове 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Серпухове планируется строительство крытой ледовой арены на территории стадиона «Старт», сообщается на сайте администрации города.
Правительством Подмосковья вынесено решение о включении в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-21 годы работ по возведению крытой ледовой арены на территории городского округа Серпухов.
«Новый спортивный объект разместится на территории стадиона «Старт». Современная ледовая площадка будет предназначена для проведения круглогодичных занятий и соревнований по хоккею с шайбой и катания на коньках», — говорится в сообщении.
Дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры муниципалитета позволит все больше людей вовлекать в занятия физической культурой и спортом и увеличивать результативность местных спортсменов.
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