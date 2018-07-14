«Фиорентина» и «Рома» интересуются Берарди

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди остается в сфере интересов итальянских клубов, сообщает Football Italia.

На 23-летнего игрока продолжает претендовать «Рома», к которой теперь добавилась «Фиорентина».

По данным Sky Sport Italia, именно «фиалки» считаются фаворитами в борьбе за Берарди. «Фиорентина» предлагает «Сассуоло» 15 миллионов евро и несколько молодых игроков.

Однако нынешний клуб игрока настаивает на цене 30 миллионов и хочет получить 19-летнего атакующего игрока «Фиорентины» Риккардо Соттила.

Напомним, летом прошлого года «Сассуоло» отказался продавать Берарди в «Рому», которую возглавил бывший главный тренер команды Эусебио ди Франческо.