Подлинность останков императорской семьи обсудят на Соборе через два года

— Мы ждем окончательных выводов, которые будут представлены следующему Архиерейскому собору. Предыдущий собор был не так давно, в прошлом году. Поэтому очередной будет через два года, — подчеркнул Волков.

Последний российский император Николай II вместе с семьей был убит в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Жертвами расстрела также стали доктор Боткин, повар Харитонов и камердинер Трупп. В 2000 году царская семья была канонизирована РПЦ.

Ранее Пятый канал сообщал, что патриарх Кирилл освятил храм на месте захоронения жертв политических репрессий под Петербургом.