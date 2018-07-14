Подлинность останков императорской семьи обсудят на Соборе через два года 

Русская православная церковь сформулирует окончательную позицию подлинности так называемых «екатеринбургских» останков через два года, сообщил журналистам официальный представитель Патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков.
— Мы ждем окончательных выводов, которые будут представлены следующему Архиерейскому собору. Предыдущий собор был не так давно, в прошлом году. Поэтому очередной будет через два года, — подчеркнул Волков.
Последний российский император Николай II вместе с семьей был убит в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Жертвами расстрела также стали доктор Боткин, повар Харитонов и камердинер Трупп. В 2000 году царская семья была канонизирована РПЦ.
Ранее Пятый канал сообщал, что патриарх Кирилл освятил храм на месте захоронения жертв политических репрессий под Петербургом.