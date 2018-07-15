РПЦ сформулирует окончательную мнение о подлинности «екатеринбургских» останков на Архиерейском соборе

Окончательная позиция Церкви по вопросу о подлинности «екатеринбургских» останков будет сформулирована на Архиерейском соборе. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков после заседания этого высшего органа церковного управления, которое состоялось в субботу в Екатеринбурге.

"Тема с «екатеринбургскими» останками рассматривается в рабочем порядке соответствующими комиссиями. Пока она не стоит на повестке дня, так как не завершены все исследования", — сказал отец Александр.

"Мы ждем окончательных выводов, которые затем будут представлены следующему Архиерейскому собору", — добавил он.

В связи со столетней годовщиной убийства царской семьи в российском обществе и СМИ вновь обострился интерес к восстановлению деталей этого преступления, в частности, идентификации человеческих останков, найденных под Екатеринбургом в 1990-е годы.

Следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919-1922 годах на территории, подконтрольной армии Колчака, , пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых в Ипатьевском доме путем сожжения.

В начале 1990-х группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые предположительно могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи — Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь с 1990-х годов придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала «екатеринбургские останки» царскими.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза. Русская церковь создала специальную комиссию для изучения результатов по изучению результатов экспертиз, которые пока еще не все завершены.

В июле 2018 года исполняется ровно 100 лет с момента расстрела царской семьи. РПЦ ранее заявляла, что нельзя спешить с расследованием и приурочивать оглашение его результатов к каким-то значимым датам.