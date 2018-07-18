Царские дни и патриарх. Что обсуждали в обществе и в церковной среде

Приезд главы РПЦ на фестиваль православной культуры стал событием, сопоставимым с матчами ЧМ разве что по количеству гостей. В духовном смысле визит патриарха был, вероятно, важнее: православные не только помянули страстотерпцев, но и получили ответы на вопросы, интересующие очень многих.

Минимум сомнений

Визит патриарха в Екатеринбург был важен сам по себе. Редкое событие, очень значимое для православных должно было, однако, и расставить точки над «i». Многие ждали, что решится вопрос о признании подлинности останков Николая II и членов императорской семьи. Факт, кажущийся бесспорным, не является таковым для Русской православной церкви — священноначалие сомневается. Вопрос признания автоматически снял с повестки пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков . По его словам, в рамках визита патриарха на Урал этот момент даже не обсуждался, но при этом он подчеркнул его важность и заявил о рассмотрении данного вопроса на ближайшем заседании архиерейского собора РПЦ, который состоится не ранее следующего года. Хотя, возможно, это произойдёт раньше.

Признание подлинности царских останков имеет важную роль для церкви, и РПЦ пытается в этом добиться «максимальной истины», ссылаясь на засекреченность данных некоторых экспертиз. «У патриарха есть личный список из десяти вопросов по поводу останков, на которые он надеется получить ответы. Он хочет добиться правды», — заявил Александр Волков.

После заявления РПЦ ситуацию моментально прокомментировали в СКР , где повторно сообщили о достоверности проведённых экспертиз. «В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — заявила в ответ официальный представитель СКР Светлана Петренко

Екатеринбург — столица?

В рамках «Царских дней» произошло ещё одно знаковое для православного Екатеринбурга событие — здесь впервые в истории состоялось заседание Священного синода. Обычно местом для собраний неофициально считаются Москва, Санкт-Петербург или место летней резиденции патриарха — Геленджик. Но именно в этом году уральская столица удостоилась этого в связи с важной для православных датой — 100-летия подвига царственных страстотерпцев. В столице Урала члены Синода обсудили празднование 1030-летия Крещения Руси, которое отметят 28 июля во всех епархиях, приняли послание патриарха о церковном единстве на Украине и провели ряд кадровых назначений.

В Екатеринбурге патриарху показали и место обсуждаемого в обществе храма св. Екатерины — этот вопрос был весьма обострен. Оказалось, что глава РПЦ следил за событиями вокруг Храма-на-воде. «Строительство храмов, особенно в центре города, всегда связано с мнением общества, которое нужно учитывать. В то же время нужно разделять мнение общества в целом и мнение небольшой группы, которая пытается выдать своё мнение за мнение всех жителей города», — отметили в пресс-службе Московского патриархата.

Менее важные детали жизни РПЦ, заметные, между тем, другим. Например, частный самолет Embraer Legacy 600, на котором прилетел на Урал предстоятель церкви. Как пояснили в РПЦ, в сложных поездках патриарха с транспортом помогают предприниматели, которые имеют возможность это сделать. «Патриарх мог бы попытаться летать и регулярными рейсами. Но сел бы он в „эконом-класс“ — сказали бы: „показуха“. Летел бы в „бизнес-классе“ — тоже была бы критика», — отметил священник Александр Волков.

По его словам, хуже было бы, если бы церковь попыталась скрыть те материальные блага, которыми пользуется. То же самое касается дорогих подарков и пышных торжеств, которые устраивают к приёму главы РПЦ, хотя этого не требуется никакими протоколами.