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В РПЦ прокомментировали данные о подлинности останков царской семьи
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В РПЦ прокомментировали данные о подлинности останков царской семьи 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Русской православной церкви «со вниманием» отнеслись к заявлению СК, что экспертизы подтвердили подлинность останков членов царской семьи, расстрелянных в 1918 году, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее представитель СК Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что эксперты пришли к такому выводу после сопоставления генетических профилей останков и образцов родственников семьи Романовых, живущих сейчас. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II. По ее словам, расследование убийства продолжается.
"Мы со вниманием относимся к новости о подтверждении молекулярно-генетическими экспертизами принадлежности обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения", — заявил Легойда.
Он добавил, что после завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу, о проведении которых сообщил СК, итоги работы будут переданы Русской православной церкви для последующего рассмотрения.
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