В РПЦ прокомментировали данные о подлинности останков царской семьи

Ранее представитель СК Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что эксперты пришли к такому выводу после сопоставления генетических профилей останков и образцов родственников семьи Романовых, живущих сейчас. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II . По ее словам, расследование убийства продолжается.

"Мы со вниманием относимся к новости о подтверждении молекулярно-генетическими экспертизами принадлежности обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения", — заявил Легойда.

Он добавил, что после завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу, о проведении которых сообщил СК, итоги работы будут переданы Русской православной церкви для последующего рассмотрения.