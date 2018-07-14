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В Совфеде призвали не сомневаться в подлинности останков царской семьи
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В Совфеде призвали не сомневаться в подлинности останков царской семьи 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: ЕАН
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Нет повода сомневаться в подлинности останков царской семьи, захороненных в Санкт-Петербурге, после всех проведенных экспертиз, включая ДНК, заявила РИА Новости сенатор Людмила Нарусова.
Ранее глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков сообщил журналистам, что предстоятель РПЦ хочет лично разобраться в вопросе признания царских останков. Волков подчеркнул, что окончательная позиция Церкви будет сформулирована на Архиерейском соборе, но в ближайшее время его проведение не планируется.
"Экспертиза проводилась на самом высоком уровне с участием лучших экспертов. При мне вскрывалось захоронение Александра III, изучались все необходимые материалы", — сказала Нарусова, которая входила в правительственные комиссии по захоронению останков Романовых.
Законодатель подчеркнула, что проводимые в два этапа экспертизы подтвердили, что «это действительно останки членов царской семьи». Необходимые материалы для экспертизы были предоставлены и членами английской королевской семьи, поскольку по одной из ветвей Романовых там были родственники, рассказала она.
"В 2007 году, когда нашли останки двух последних детей, включая царевича, также были проведены все необходимые экспертизы. С одежды Александра II, находящейся в Эрмитаже, также были взяты на экспертизу материалы для сравнительной генетической экспертизы", — пояснила Нарусова.
Она подчеркнула, что «материала, подтверждающего подлинность останков царской семьи, было собрано очень много, и материала этого достаточно».
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
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