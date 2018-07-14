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Россия может принять участие в строительстве новой АЭС в Бангладеш
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Открыт счет в матче Бельгия – Англия

Россия может принять участие в строительстве новой АЭС в Бангладеш 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РОССИЯ СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ АЭС НА ЮГЕ БАНГЛАДЕШ — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ БОРИСОВ
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