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Россия может принять участие в строительстве новой АЭС в Бангладеш
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Россия может принять участие в строительстве новой АЭС в Бангладеш
РИА Новости
3 часа назад
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РИА Новости
РОССИЯ СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ АЭС НА ЮГЕ БАНГЛАДЕШ — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ БОРИСОВ
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