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Нету: «Россия оборонялась весь матч с Испанией? Ничего зазорного в этом нет»
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Нету: «Россия оборонялась весь матч с Испанией? Ничего зазорного в этом нет» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Защитник «Зенита» Луиш Нету в интервью корреспонденту Sport24.ru Владимиру Колосу оценил выступление сборной России на чемпионате мира — 2018. Подопечные Станислава Черчесова победили сборную Испании и пробились в четвертьфинал, где уступили команде Хорватии.
«В том, что вы выйдете из группы, я изначально не сомневался. У вас она была не самая сильная. К тому же на таких турнирах хозяевам всегда проще играть. Домашние трибуны дают преимущество: трибуны заполнены, гонят команду вперед. Меня удивила игра с Испанией. Но я был очень рад! Не только за Россию, но и за парней из «Зенита», которых знаю лично.
Испанцы были недовольны, что Россия весь матч оборонялась? Ну, а как еще играть против Испании? Кажется, ваш тренер говорил, что обыграть испанцев можно только так. И в этом был его план, который сработал! «Атлетико» выиграл несколько титулов, играя компактно и от обороны. Так что ничего зазорного в этом нет. Главное, чтобы в итоге была победа. Если бы вы играли в яркий атакующий футбол, но не прошли Испанию, я бы точно не обрадовался», — сказал Нету.
Полностью интервью читайте здесь: Луиш Нету — о возвращении из Турции и ЧМ-2018
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