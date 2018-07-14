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Форвард СКА Дыбленко рассказал, что получил только позитивные впечатления от опыта в НХЛ
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Форвард СКА Дыбленко рассказал, что получил только позитивные впечатления от опыта в НХЛ 

ТАСС 3 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Форвард санкт— петербургского СКА Ярослав Дыбленко получил только позитивные впечатления от опыта выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он рассказал журналистам.
В мае СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Дыбленко, который минувший сезон провел в системе клуба НХЛ «Нью-Джерси».
"Над решением вернуться в Россию долго не думал. Поступило хорошее предложение от СКА, обговорил все с семьей и приехал в Санкт-Петербург. Инициатива расторгнуть контракт с «Нью-Джерси» исходила от меня. За год в Северной Америке было много плюсов — прибавил в игре в меньшинстве, познакомился с другим менталитетом, посмотрел США и Канаду", — сказал Дыбленко.
"Понял, в чем мне нужно прибавлять, а в чем я уже хорош. Привез только позитивные впечатления", — добавил форвард.
Дыбленко также рассказал о желании попасть в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
"Всегда приятно было играть в Ледовом, таких болельщиков мало где найдешь. Мой контракт рассчитан на четыре года, надеюсь попасть на Олимпиаду-2020. Все хоккеисты стремятся в сборную, но я не сказал бы, что из СКА попасть туда будет проще. Талантливые ребята играют по всей России", — считает нападающий.
В минувшем сезоне 24-летний Дыбленко выступал в команде Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Бингемтон Девилз», где провел 54 встречи и набрал 8 (2 шайбы + 6 передач) очков.
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