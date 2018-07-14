Ещё
Старший сын Зидана перешёл в клуб «Райо Махадаонда»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Старший сын Зидана перешёл в клуб «Райо Махадаонда» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Энцо Зидан, старший сын бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, стал игроком клуба «Райо Махадаонда», который выступает во втором дивизионе Испании, сообщает пресс-служба команды на странице в «Твиттере». Отмечается, что 23-летний полузащитник проведёт в испанской команде год на правах аренды.
В минувшем сезоне Энцо Зидан выступал в швейцарской «Лозанне». Он провёл за клуб 16 матчей, стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу. По итогам прошлого сезона клуб «Райо Махадаонда» вышел во второй испанский дивизион.
Чемпионат.com: последние новости
Бельгия – Англия: стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2018 Саутгейт: мы ещё не утвердили стартового состава на матч с Бельгией Четыре клуба РФПЛ заработают свыше € 1 млн за участие игроков на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА вынес вердикт англичанам4
ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды79
Врач обманул парализованную российскую чемпионку
Бразильского журналиста выставили из отеля в Москве4
Медведеву-диссидентку затравили в Сети146
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение