Старший сын Зидана перешёл в клуб «Райо Махадаонда»

Энцо Зидан, старший сын бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана , стал игроком клуба «Райо Махадаонда», который выступает во втором дивизионе Испании, сообщает пресс-служба команды на странице в «Твиттере». Отмечается, что 23-летний полузащитник проведёт в испанской команде год на правах аренды.

В минувшем сезоне Энцо Зидан выступал в швейцарской «Лозанне». Он провёл за клуб 16 матчей, стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу. По итогам прошлого сезона клуб «Райо Махадаонда» вышел во второй испанский дивизион.