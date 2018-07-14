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Читатели «Советского спорта» считают, что Бельгия станет бронзовым призером чемпионата мира
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Открыт счет в матче Бельгия – Англия
Открыт счет в матче Бельгия – Англия

Читатели «Советского спорта» считают, что Бельгия станет бронзовым призером чемпионата мира 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Букмекеры.рф
Сборная Бельгии выиграет у Англии в матче за третье место на чемпионате мира в России, по мнению читателей «Советского спорта».
Таковы итоги опроса на нашем сайте. За Бельгию проголосовали 77,8 процента участников, вариант Англия выбрали 22,2 процента.
Напомним, Бельгия и Англия уже встречались на турнире на групповом этапе. Матч прошел 28 июня в Калининграде после того, как обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.
В итоге Бельгия одержала победу с минимальным счетом (1:0) благодаря точному удару полузащитника Аднана Янузая.
Матч Бельгия — Англия пройдет 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — 17:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Кто победит в матче за третье место на ЧМ-2018?
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