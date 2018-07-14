Читатели «Советского спорта» считают, что Бельгия станет бронзовым призером чемпионата мира

Сборная Бельгии выиграет у Англии в матче за третье место на чемпионате мира в России, по мнению читателей «Советского спорта».

Таковы итоги опроса на нашем сайте. За Бельгию проголосовали 77,8 процента участников, вариант Англия выбрали 22,2 процента.

Напомним, Бельгия и Англия уже встречались на турнире на групповом этапе. Матч прошел 28 июня в Калининграде после того, как обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

В итоге Бельгия одержала победу с минимальным счетом (1:0) благодаря точному удару полузащитника Аднана Янузая

Матч Бельгия — Англия пройдет 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — 17:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Кто победит в матче за третье место на ЧМ-2018?