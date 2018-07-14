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Футболист «Зенита»: в Турции все живут футболом в отличие от России
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Футболист «Зенита»: в Турции все живут футболом в отличие от России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Португальский защитник петербургского "Зенита" Луиш Нету, который находился в аренде у «Фенербахче», рассказал о жизни в Турции.
"Мой первый матч был против «Башакшехира». И я просто обадлел! Стадион забит до отказа, все болеют, гонят команду вперед. В Турции вообще все живут футболом. Очень отличается от России. Собственно, это одна из причин, по которой я выбрал именно Турцию", — сказал Нету в интервью Sport24.
Также футболист отметил, что в России аншлаг можно было увидеть только на матчах «Зенит» — "Спартак".
Ранее Нету прокомментировал выступление сборной России по футболу на чемпионате мира — 2018.
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