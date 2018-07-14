Память о героях не умирает: под Тверью перезахоронили останки 144-х красноармейцев

Советских воинов проводили в последний путь с воинскими почестями — под оружейные залпы.

В Тверской области у села Погорелое Городище прошла церемония перезахоронения останков 144-х красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Это результат кропотливой работы более двухсот поисковиков из разных регионов страны. Имена некоторых бойцов уже удалось установить. Советских воинов проводили в последний путь с воинскими почестями — под оружейные залпы.

В этом районе шли кровопролитные бои — при освобождении Зубцова от гитлеровцев пали более 40-ка тысяч наших солдат и офицеров. Поисковые работы здесь ведутся уже 35 лет. За это время активисты перезахоронили останки 14-ти тысяч погибших. Из них полторы тысячи благодаря медальонам вновь обрели имена.