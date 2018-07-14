Изгнание трансгендера и Песков-2.0: итоги недели в картинках

Неделя началась уже без участия российской сборной в чемпионате мира. В субботу, 7 июля, впервые в истории ЧМ дойдя до четвертьфинала и показав очень хорошую игру, российская сборная проиграла Хорватии со счетом 3:2 и вылетела с турнира.

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Несмотря на радость соотечественников успехам российской сборной, вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев считает, что российская сборная дошла до четвертьфинала, благодаря одному лишь везению.

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А главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов взял на себя вину за слабое пенальти Смолова.

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Тем временем, власти РФ начинают изымать валюту из обращения, попутно способствуя ослаблению рубля ради сокращения импорта.

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17-летний трансгендер с внешностью девушки и паспортом мужчины Мелисса Салихина оказался в центре внимания блогеров и журналистов, после того как охрана петербургского клуба «Ионотека» отказалась пропускать его в заведение, назвав «ужасным монстром».

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Депутаты нижней палаты российского парламента не приняли во втором чтении законопроект о равных правах, свободах и возможностях мужчин и женщин в России, который был внесен на рассмотрение Госдумы еще в 2003 году.

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Школьная гардеробщица предстанет перед судом за кражу мобильных телефонов из курток школьников.

Отметим, что украденные телефоны женщина дарила своим внукам.

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Burger King обвинили в слежке за россиянами через мобильное приложение. В компании от этих обвинений открестились, заявив, что слежка через мобильное приложение технически невозможна.

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Меж тем футбольные приключения болельщиков в России продолжаются: пропавший в Самаре гражданин Британии нашелся пьяным в Петербурге.

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Сотни нигерийцев попали в западню в Москве— им предложили приехать в столицу в качестве футбольных болельщиков и обещали устроить на работу. В то же время эксперты считают, что спасти Россию от демографической катастрофы смогут лишь жители Африки.

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И напоследок — о позитивном. Путин взял на работу второго Дмитрия Пескова , назначив его своим спецпредставителем по цифровому и технологическому развитию

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На этой позитивной ноте «Арт-ридус» желает вам хороших выходных, прогулок и теплого общения с близкими!