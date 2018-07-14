Волонтёр из Оренбурга рассказала о своей работе на ЧМ-2018

Волонтёр Ирина Ухолова из Оренбурга рассказала о своей работе в Самаре на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает RIA56.

«Больше, конечно, работали с иностранными корреспондентами. Всё для них было необычным. Помогали с навигацией: где находятся трибуны, шаттлы, как добраться до них», — заявила она.

По её словам, добровольцы помогали решать и бытовые вопросы, поскольку журналисты постоянно что-то теряли — телефоны, очки, камеры, ноутбуки.

«А вообще самая наша ответственная функция — это работа на поле и пресс-конференциях», — отметила она.

Непосредственно перед матчами волонтёры координировали работу фотографов, и по словам Ухоловой, было трудно сдержать СМИ на матчах Бразилия — Мексика и Россия — Уругвай.

Кроме того, за пределами стадиона добровольцы работали с болельщиками.

Ранее власти Москвы назвали самые популярные и необычные вопросы иностранцев волонтёрам.

Также «Юга.ру» сообщали, что фан-зону в Ростове-на-Дону посетили 439 тыс. болельщиков ЧМ-2018.