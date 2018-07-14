Английский «Челси» не сможет переманивать футболистов у «Наполи»

ТАСС , 14 июля. Футбольный клуб «Челси» и итальянский «Наполи» заключили пакт, согласно которому английская команда не сможет переманивать игроков у неаполитанского клуба в течение нескольких лет. Об этом сообщил адвокат «Наполи» Маттиа Грассани, слова которого приводит портал Football Italia.

Пакт стал частью сделки по переходу в «Челси» бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри. Работа по трансферу бразильца Жоржиньо, который состоялся в субботу, по словам Грассини, началась еще до заключения пакта.

"Нам удалось внести такой пункт во время переговоров с лондонцами. Они не смогут покупать наших игроков в течение нескольких лет. Также «Челси» не будет иметь возможность воспользоваться суммой отступных в контракте того или иного футболиста. Переговоры по переходу Жоржиньо шли параллельно и не связаны с желанием Сарри видеть его в команде", — сказал адвокат.

Сарри работал главным тренером «Наполи» в течение трех лет. «У футболистов формируется некая ментальная связь с тренерами. Сарри долго руководил клубом, многие игроки им восхищаются. Однако президент клуба Аурелио Де Лаурентис хотел сохранить коллектив, который показал хороший результат в последнем сезоне», — добавил Грассани.

В пятницу «Челси» подтвердил уход итальянского специалиста Антонио Конте, который работал в клубе с лета 2016 года. В первый сезон специалист привел команду к победе в национальном чемпионате. В сезоне-2017/18 «Челси» занял пятое место в турнирной таблице и не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов.