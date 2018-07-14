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Дыбленко: хочу попасть на ОИ, но не скажу, что из СКА в сборную пробиться проще
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Дыбленко: хочу попасть на ОИ, но не скажу, что из СКА в сборную пробиться проще 

Чемпионат.com 3 часа назад
Новичок ХК СКА Ярослав Дыбленко рассказал о деталях перехода в питерский клуб и озвучил цели на сезон-2018/19.
«С тренерским штабом СКА поговорили сразу же, в первый день. Я всех знаю, меня все знают. Жду обычной предсезонки, будем готовиться, а требования есть у всех тренеров, будем выполнять.
Атмосфера в Ледовом? Это самая крутая атмосфера, которая была в КХЛ. Там всё время очень приятно играть, таких болельщиков редко где найдёшь.
Держу в голове возможность поездки на Олимпиаду. Наверное, мы все надеемся попасть туда, стремимся в сборную. Не сказал бы, что из СКА проще пробиться в сборную, везде талантливые ребята играют, по всей России. Любой может поехать, и неважно, из СКА ты или из другого клуба.
Не боюсь ли конкуренции в СКА? Это уже давно, конкуренция с детства идёт. К этому надо нормально относиться, главное — играть, выполнять требования тренера, и всё будет замечательно. Уверенность в себе не растерял», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В сезоне-2017/18 24-летний Дыбленко провёл 54 матча в АХЛ в составе «Бингхэмтон Девилз», набрав 8 (2+6) очков. В начале мая российский защитник был выставлен «Нью-Джерси Дэвилз» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. После прохождения процедуры контракт с «дьяволами» был расторгнут, и Дыбленко получил право вернуться в Россию.
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