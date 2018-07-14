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Игнатьев: матч за третье место на чемпионате мира должен проводиться, это зрелищно
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Игнатьев: матч за третье место на чемпионате мира должен проводиться, это зрелищно 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что матч за бронзовые медали чемпионата мира нельзя отменять. Его слова приводит "Газета.Ru".
В матче за третье место встречаются две команды, проигравшие полуфиналы чемпионата мира. Футбольные эксперты и спортивные СМИ не раз поднимали вопрос о нецелесообразности проведения такого матча. При этом на чемпионате Европы подобная схема не используется с 1984 года: победители полуфиналов играют в финальном матче, проигравшие завершают выступление на турнире, но получают по комплекту бронзовых медалей.
Матч за третье место чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге в субботу, начало — 17:00 мск.
"Вот ты занимаешь третье или пятое место, спустя годы у тебя дети спрашивают: а чего ты добился на ЧМ? Разумеется, есть разница между 10-м местом и бронзовым призером чемпионата мира. Для меня понятно, что этот матч должен быть", — рассказал Игнатьев.
"Все матчи, которые проходят раз в четыре года, интересны. Я убежден, что болельщики будут смотреть игру. Все-таки разыгрываются медали. Пытаюсь убедить всех, что это не только интересно, но и вписывается в рамки этого соревнования, лично я с удовольствием посмотрю матч", — добавил тренер.
В финале турнира встретятся команды Франции и Хорватии. Последний матч чемпионата мира пройдет в «Лужниках» 15 июля, начало — 18:00 мск.
ТАСС: последние новости
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