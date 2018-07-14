Ещё
«Челси» объявил о трансфере Жоржиньо
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» объявил о трансфере Жоржиньо 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник Жоржиньо перешёл из «Наполи» в «Челси».
Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, Жоржиньо подписал пятилетний контракт и будет выступать под пятым номером.
Ранее «Челси» назначил главным тренером Маурицио Сарри.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Бельгия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Стали известны составы на матч Хорватия - Англия Аккредитацию Азмуна на ЧМ-2018 можно купить за 20 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА вынес вердикт англичанам4
ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды79
Врач обманул парализованную российскую чемпионку18
Бразильского журналиста выставили из отеля в Москве4
Медведеву-диссидентку затравили в Сети148
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение