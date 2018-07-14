«Челси» объявил о трансфере Жоржиньо

Полузащитник Жоржиньо перешёл из «Наполи» в «Челси».

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, Жоржиньо подписал пятилетний контракт и будет выступать под пятым номером.

Ранее «Челси» назначил главным тренером Маурицио Сарри.