Кирилл Комбаров: «Грубые ошибки в матче с „Витессом“ можно связать с большой нагрузкой и несыгранностью»

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров подвёл итоги матча с «Витессом» (2:2) в эфире клубного канала.

— Могу сказать, что игра была очень тяжелая, особенно в первом тайме, была жаркая погода, и не совсем получалось все то, что мы запланировали, но тем не менее, мы играем под большой нагрузкой. Я считаю, что у нас проделан немаленький объем работы, поэтому результат 2:2 — тоже неплохой. Будем работать дальше.

— У вас был момент во втором тайме. Чего не хватило, чтобы забить?

— Да, хороший момент был, но тяжело было попасть сразу. Там выпрыгнул защитник, я потерял мяч из виду, а когда увидел его, подставлял голову наудачу, но немножко не повезло.

— В первом тайме пропустили сразу два мяча, достаточно нелепыми они получились. Это связано с тем, что команда под нагрузками, или пока сыгрывается состав?

— Могу сказать, что это детские ошибки, особенно первый гол, с центра поля выбегает игрок, пробегает двух или трех человек. Возможно, это можно связать с большой нагрузкой и какой-то несыгранностью. Но тем не менее, надо над этим работать. Чемпионат приближается, и такие ошибки уже нельзя будет допускать.