Британский спасатель раскритиковал Илона Маска за субмарину для помощи застрявшим в пещере юным футболистам

Британский спасатель Верн Ансворт считает, что субмарина, созданная изобретателем Илоном Маском , не могла помочь юным футболистам, застрявшим в пещере в Таиланде. — Илон Маск? Он может приложить свою субмарину на больное место (смеется), — сказал спасатель в интервью СNN . — У нее не было никаких шансов проникнуть в пещеру. Она не прошла бы даже первые 50 метров. Это просто пиар-ход. Спасатели отказались использовать субмарину Маска и успешно вывели на поверхность 12 членов юношеской футбольной команды и их тренера.