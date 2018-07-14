Подчуфарова: на себе убедилась, что время на спорт есть всегда

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова , объявившая о завершении спортивной карьеры после сезона-2017/18, сообщила, что проводит тренировки в Москве.

«Теперь на себе убедилась, что время на спорт есть всегда, даже самые закостенелые офисные черви могут выходить и двигаться в дневной перерыв или ранним утром, а кто-то и после рабочего дня. Всё остальное — отговорки.

Тренироваться в городе оказалось иногда интересно, иногда душновато, но возможность можно найти всегда. Главное найти то, что реально будет вдохновлять вас», — написала Подчуфарова на своей странице в сети «Инстаграм».

Ранее 25-летняя Подчуфарова заявила, что может вернуться в большой спорт, но не ранее, чем через два года.