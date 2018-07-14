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Подчуфарова: на себе убедилась, что время на спорт есть всегда
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Подчуфарова: на себе убедилась, что время на спорт есть всегда 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, объявившая о завершении спортивной карьеры после сезона-2017/18, сообщила, что проводит тренировки в Москве.
«Теперь на себе убедилась, что время на спорт есть всегда, даже самые закостенелые офисные черви могут выходить и двигаться в дневной перерыв или ранним утром, а кто-то и после рабочего дня. Всё остальное — отговорки.
Тренироваться в городе оказалось иногда интересно, иногда душновато, но возможность можно найти всегда. Главное найти то, что реально будет вдохновлять вас», — написала Подчуфарова на своей странице в сети «Инстаграм».
Ранее 25-летняя Подчуфарова заявила, что может вернуться в большой спорт, но не ранее, чем через два года.
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