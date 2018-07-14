Президент Хорватского футбольного союза поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2018 года с национальной командой Франции.

«В 1998 году мы думали, что мы больше никогда не повторим этот результат. Но нужно мечтать, и тогда мечта сбудется. Вся Хорватия и все наши сообщества, от Калифорнии до Австралии, в восторге. Мы можем быть уставшими, можем иметь травмы, но взгляните, как мы играли с Англией. Завтра мы будем наслаждаться финалом»», — заявил Шукер в интервью RT.

Ранее Петер Шмейхель поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 Франция — Хорватия.