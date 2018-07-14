ЦИК Башкирии утвердил в Госсобрание республики кандидатов от двух партий

Накануне ЦИК Башкирии заверил республиканский список кандидатов и список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах в депутаты в Госсобрание региона от двух партий. Как сообщает пресс-служба республиканского Центризберкома, от «Единой России» уже зарегистрированы уполномоченные представители и уполномоченный представитель партии по финансовым вопросам.

Региональному отделению «Единой России» партии разрешено открыть специальный избирательный счёт для создания избирательного фонда.

Также комиссия заверила список кандидатов от регионального отделения «Объединённой партии людей ограниченной трудоспособности России» по одномандатным избирательным округам и зарегистрировала уполномоченного представителя партии.

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